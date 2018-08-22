بوتين: روسيا مستعدة لمناقشة تحليق الطائرات العسكرية مع الناتو لكنهم يرفضون

أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا مستعدة لمناقشة طلعات الطائرات العسكرية مع حلف شمال الأطلسي (الناتو)، مشيرا الى أن الحلف يرفض ذلك.

© Sputnik . Alexey Nikolsky الخارجية الأمريكية توضح كيف "يشق" بوتين الولايات المتحدة

سوتشي — سبوتنيك . وقال بوتين خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس الفنلندي: "نحن نرحب بمقترح الرئيس الفنلندي لخفض أي نوع من التوتر بما في ذلك في مجال تحليق الطيرات العسكري".

وتابع: "نحن مستعدة لبحث ذلك مع شركائنا في الناتو، لكنهم يرفضون ذلك، أعتقد أنه موقف غير بناء ونعول على أنه سيتغير".