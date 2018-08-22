بوتين يعتقد أن اجتماعه مع ترامب كان مفيدا

ثمن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الاجتماع الذي عقده مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في هلسنكي بشكل إيجابي، ووصفه بأنه كان مفيدا.

© Sputnik . Aliksei Nikolskei بوتين: روسيا مستعدة لمناقشة تحليق الطائرات العسكرية مع الناتو لكنهم يرفضون

سوتشي — سبوتنيك . وقال بوتين، ردا عن أسئلة الصحفيين في مؤتمر صحفي عقب محادثاته مع الرئيس الفنلندي: "بالنسبة للقائنا مع الرئيس ترامب، فأنا أقيمه بشكل إيجابي، وأعتقد أنه كان مفيدا. لم يتوقع أحد أنه خلال محادثة مدتها ساعتان، يمكننا حل جميع القضايا، التي اعتبرت مثيرة للجدل".

وأضاف "الرئيس ترامب طرح موقفه من هذه القضايا. وأنا طرحت موقفي. لكن تبادل وجهات النظر والحوار المباشر دائما مفيد جدا".

ويعتقد بوتين، أن العقوبات الأمريكية الجديدة هي إجراءات غير مجدية وعديمة المعنى.

وأتم الرئيس الروسي "فيما يتعلق بالعقوبات، فإن هذه الإجراءات غير مثمرة ولا معنى لها، خاصة فيما يتعلق ببلد مثل روسيا".

© AFP 2018 / الخارجية الأمريكية تتحدث عن لقاء بوتين وترامب في هلسنكي

يأتي حديث الرئيس بوتين عقب إعلان مساعد وزير الخارجية الأمريكي، ويس ميتشل، أثناء جلسة استماع في مجلس الشيوخ، يوم أمس الثلاثاء، أن محادثات تموز/ يوليو بين رئيسي روسيا والولايات المتحدة فلاديمير بوتين ودونالد ترامب في هلسنكي، لم تكن عميقة في المضمون.

يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، عقدا أول قمة ثنائية رسمية لهما في هلسنكي في 16 تموز/ يوليو، وناقشا خلالها اللقاء أزمة اللاجئين السوريين، والموقف في أوكرانيا، والتمدد النووي إضافة إلى مزاعم تدخل روسيا في انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2016.