بوتين يعتقد أن اجتماعه مع ترامب كان مفيدا

وأضاف "الرئيس ترامب طرح موقفه من هذه القضايا. وأنا طرحت موقفي. لكن تبادل وجهات النظر والحوار المباشر دائما مفيد جدا".
ويعتقد بوتين، أن العقوبات الأمريكية الجديدة هي إجراءات غير مجدية وعديمة المعنى.
وأتم الرئيس الروسي "فيما يتعلق بالعقوبات، فإن هذه الإجراءات غير مثمرة ولا معنى لها، خاصة فيما يتعلق ببلد مثل روسيا".بوتين عقب إعلان مساعد وزير الخارجية الأمريكي، ويس ميتشل، أثناء جلسة استماع في مجلس الشيوخ، يوم أمس الثلاثاء، أن محادثات تموز/ يوليو بين رئيسي روسيا والولايات المتحدة فلاديمير بوتين ودونالد ترامب في هلسنكي، لم تكن عميقة في المضمون.
يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، عقدا أول قمة ثنائية رسمية لهما في هلسنكي في 16 تموز/ يوليو، وناقشا خلالها اللقاء أزمة اللاجئين السوريين، والموقف في أوكرانيا، والتمدد النووي إضافة إلى مزاعم تدخل روسيا في انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2016.
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