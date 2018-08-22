تركيا تقدم اقتراحا إلى روسيا بشأن عودة اللاجئين السوريين

أعلن ممثل وزارة الخارجية الروسية، نيكولاي بورتسيف، أن تركيا اقترحت على روسيا إنشاء مجموعة ثنائية مشتركة بين الوزارات لبحث تفاصيل عودة اللاجئين السوريين إلى ديارهم.

موسكو — سبوتنيك. وقال بورتسيف خلال اجتماع مقر التنسيق المشترك لوزارتي الدفاع والخارجية الروسيتين، المعني بعودة اللاجئين إلى سوريا: "تسلم الجانب الروسي اقتراحا حول إنشاء مجموعة ثنائية مشتركة بين الوزارات لبحث جميع التفاصيل التقنية المتعلقة بعودة النازحين داخليا واللاجئين، إلى سوريا".

© Sputnik . Aleksandr Vilf تجربة القتال في سوريا تحسن سلاح "لفحة الشمس"

وأَضاف بورتسيف خلال الاجتماع، أن تركيا تدعم التعاون الدولي المتعلق بمسألة عودة اللاجئين.

هذا وتعاني سوريا، منذ آذار/ مارس 2011، من نزاع مسلح تقوم خلاله القوات الحكومية بمواجهة جماعات مسلحة تنتمي لتنظيمات مسلحة مختلفة، أبرزها تطرفا تنظيما داعش وجبهة النصرة (المحظوران في روسيا)، واللذان تصنفهما الأمم المتحدة ضمن قائمة الحركات الإرهابية.

وتبحث تسوية الأزمة السورية في منصتي أستانا وجنيف، كما استضافت مدينة "سوتشي" الساحلية الروسية، يومي 29-30 كانون الثاني/يناير الماضي، مؤتمر الحوار الوطني السوري، تحت شعار "السلام للشعب السوري"، والذي أصبح الأول منذ بداية الصراع بجمعه مجموعة واسعة من المشاركين على منصة تفاوض واحدة، واختتم المؤتمر بالاتفاق على تشكيل لجنة دستورية.