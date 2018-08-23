روسيا: إطلاق طائرة مسيرة بقدرات مقاتلة الجيل السادس

أدلى مصدر في صناعة الطائرات الروسية بمعلومات مهمة عن طائرة مسيرة عسكرية جديدة.

وقال المصدر للصحفيين خلال معرض الأسلحة المقام في بلدة كوبينكا بريف موسكو إن طائرة "أوخوتنيك" ستقوم بالطلعة الجوية الأولى في شهر سبتمبر/أيلول من عام 2018.

وستنطلق طائرة "أوخوتنيك" إلى السماء في الشهر القادم في رحلة تجريبية.

وتتميز الطائرة المسيّرة التي أطلق عليها "أوخوتنيك" (هذه الكلمة الروسية تعني الصياد) بوزنها الثقيل البالغ 20 طنّاً بحسب مصادر غير رسمية.

وخرجت هذه الطائرة، وهي طائرة عسكرية هجومية، من مصنع الطائرات في مدينة نوفوسيبيرسك في يونيو/حزيران 2018.

وصنعت طائرة "أوخوتنيك" باستخدام تكنولوجيا الإخفاء التي تتضمن طلاء الطائرة بمواد تقوم بامتصاص جزء كبير من أشعة الرادارات، وهي مزودة بالمحرك النفاث الذي يتيح لها التحليق بسرعة تصل إلى 1000 كيلومتر في الساعة.

ولفت المصدر إلى أن "أوخوتنيك" تملك بعض القدرات التي ستتمتع بها مقاتلة الجيل السادس المُنتظرة.