ريابكوف: الرد على العقوبات الأمريكية يجب أن يزيد قوة اقتصاد روسيا ويحررها من الدولار

قال نائب وزير الخارجية الروسية سيرغي ريابكوف، اليوم الخميس 23 آب/أغسطس، إن الرد الروسي على العقوبات الأمريكية، يجب أن يزيد قوة تحمل اقتصاد روسيا ويحررها من الاعتماد على الدولار الأمريكي.

وأضاف ريابكوف في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك" أن روسيا تحلل بتمعن كل التصريحات الأمريكية عن العقوبات، مشيرا إلى أنها "غير مبررة وليس هناك فرصة أمام الولايات المتحدة لتحقيق هدفها منها".

© REUTERS / Rodi Said ريابكوف: قيام روسيا وتركيا وإيران بعمل مفيد في سوريا يغيظ الأمريكيين

وكان ريابكوف قد صرح في وقت سابق، أن الوفد الروسي يعتزم خلال اللقاء مع مستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي جون بولتون، توضيح عدم جدوى العقوبات الأمريكية، مشيرا إلى أن روسيا لن تناقش شروط رفع العقوبات عنها مع الجانب الأمريكي.

وقال ريابكوف في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "نحن لا نناقش من حيث المبدأ شروط رفع العقوبات الأمريكية، نحن نعتبر هذا النهج الأيديولوجي المشعب بالتوجه المعادي لروسيا مصطنعا، وغير مرتبط بالنهج الذي تتبعه روسيا على الصعيد الدولي".