وزير الخارجية الروسي يستقبل نظيره التركي غدا في موسكو لبحث إدلب

يتوجه وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إلى روسيا للقاء نظيره الروسي سيرغي لافروف يوم غد الجمعة 24 آب/أغسطس، وإجراء محادثات معه سيكون موضوعها الرئيسي هو الأوضاع في إدلب السورية، وفقا لقناة "تي آر تي خبر".

© AFP 2018 / ADEM ALTAN وزير خارجية تركيا: لا يصح شن حرب شاملة على إدلب وقصفها بشكل عشوائي

ويأتي اللقاء استكمالا لآخر لقاء جمع الوزيرين في أنقرة، يوم 14 آب/أغسطس الجاري.

وكان وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، قد طالب في وقت سابق بضرورة تحديد الإرهابيين في إدلب، ومن ثم محاربتهم، مشيرا إلى أنه لا يصح شن حرب شاملة على إدلب.

وحذر وزير الخارجية التركي من قصف إدلب بشكل عشوائي. وقال: "قصف كافة إدلب والمدنيين بذريعة وجود إرهابيين يعني القيام بمجزرة".