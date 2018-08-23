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14:23 23 أغسطس/ أب 2018
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    أسلحة ومعدات عسكرية روسية جديدة في منتدى الجيش – 2018

    تقنيات عسكرية صوتية استخدمت في سوريا... تعرف عليها

    © Sputnik . Karina Yunes
    روسيا
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    برزت أسلحة ومعدات عسكرية روسية جديدة في منتدى "آرميا – 2018"، حيث تم عرض عدد كبير من التقنيات الحربية، التي استخدم بعضها في الحرب على الإرهاب في سوريا.

    عسكريون من الصين في سباق طريق جندي الاستطلاع في إطار مسابقة الألعاب العسكرية الدولية أرميا -2018 (الجيش - 2018) في نوفوسيبيرسك
    © Sputnik . Aleksander Kryazhev
    أجمل لقطات للألعاب العسكرية الدولية "الجيش - 2018"
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    وأجرت وكالة "سبوتنيك" حوارا خاصا مع نائب مدير مصنع "اوكتافا تولا" لصناعة التقنيات الصوتية، فلاديمير شيبيلوف، الذي أكد أن منتدى "آرميا — 2018" العسكري هو فرصة مهمة لعرض أحدث التقنيات في مجال الصوتيات، المستخدمة في المجال العسكري، التي صممتها شركة "اكتافا تولا".

    وقال: "اليوم نعرض عددا من السماعات، التي تستخدم لأغراض عسكرية، كما يمكن استخدامها لأغراض الإغاثة من قبل القوات الخاصة والإطفاء وإدارة الطوارئ. وتتمتع هذه السماعات بخاصية إلغاء ضوضاء المحيط، فهي تعمل على خفض مستوى تأثير الأجواء المحيطة بالشخص، حيث تقوم هذه الميكروفونات باستقبال الأصوات من محيط الشخص، ومن ثم تقوم بعكسها، وإلغاء الضوضاء المحيطة. باختصار تسمح هذه المعدات بالعمل في البيئات الصاخبة ومع أجهزة اتصالات متنوعة وفي ظروف مختلفة".

    وتابع بقوله: "لدينا جهاز جديد وهو لوحدة التحكم في الصوت، وهو عبارة عن جهاز تحكم لاتصال ثنائي الاتجاهات، ويستخدم في العديد من المركبات الأرضية والجوية".

    المعدات العسكرية فى المنتدي العسكري التقني آرميا 2015
    © Sputnik . Evgeny Biyatov
    ممثلون عن حلف الناتو يعتزمون زيارة منتدى "أرميا-2018" بالقرب من موسكو
    وأردف قائلا: "لدينا أيضا سماعة بلوتوث جديدة تستخدم في الطيران، ويمكن استخدامها للاتصال بشبكة على متن الطائرة واستخدامها في المقصورة الداخلية أو لخدمة المطار".

    وكشف شيبيلوف عن وجود سماعات خاصة "gunshp 22"، وهي سماعة بلوتوث ميدانية ذو أذن واحدة، تستخدم في الأغراض العسكرية وفي المحطات الإذاعية الميدانية المتنقلة.

    ولفت الخبير إلى أن بعض هذه المعدات يتم استخدامها في الحرب في سوريا، وعلى وجه الخصوص سماعة الرأس اللاسلكية "Hersha 18 m"، المستخدمة في الطائرات المقاتلة المختلفة، وكذلك معدات المروحيات.

    سماعات خاصة gunshp 22 وهي سماعة بلوتوث ميدانية ذو أذن واحدة، تستخدم في الأغراض العسكرية تستخدم في المحطات الإذاعية الميدانية المتنقلة، وسماعة الرأس اللاسلكية Hersha 18 m المستخدمة في الطائرات المقاتلة المختلفة، وكذلك معدات طائرات الهليكوبتر
    © Sputnik . Karina Yunes
    سماعات خاصة gunshp 22 وهي سماعة بلوتوث ميدانية ذو أذن واحدة، تستخدم في الأغراض العسكرية تستخدم في المحطات الإذاعية الميدانية المتنقلة، وسماعة الرأس اللاسلكية Hersha 18 m المستخدمة في الطائرات المقاتلة المختلفة، وكذلك معدات طائرات الهليكوبتر

    وحول وجود عقود واتفاقيات مع الدول العربية، أوضحت مديرة المبيعات ليوبوف ستالنوفا، أن الشركة لا توقع عقود تصدير مباشرة  مع الدول، بل تقوم فقط بتصنيع المعدات، التي تكون جزءا من تكنوولوجيا المركبات والطائرات وغيرها.

    وقالت: "نحن نرسل هذه المعدات إلى شركات التوزيع في روسيا أو الشركات المصنعة لمعدات الطيران، التي تقوم بدورها بتصدير الطائرات إلى مختلف الدول".

    وأضافت قائلة: "نحن نرحب بفكرة دخول أسواق مختلفة ومن ضمنها الأسواق العربية".

    ويعتبر مصنع "أوكتافا تولا"، شركة رائدة في تطوير وإنتاج سلسلة المنتجات الكهربائية والصوتية لأغراض مدنية وعسكرية. وتقع تحت إدارة شركة "روستيخ"، المسؤولة عن تصدير الأسلحة الروسية.

    انظر أيضا:

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    ممثلون عن حلف الناتو يعتزمون زيارة منتدى "أرميا-2018" بالقرب من موسكو
    روسيا تعتزم توقيع اتفاقات حكومية مشتركة حول التعاون العسكري خلال منتدى "أرميا 2018"
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    الكلمات الدلالية:
    إدارة الطوارئ, تقنيات صوتية, سماعات, ميكروفونات, اتصال, سوريا, الجيش - 2018, شركة روستيخ, وكالة سبوتنيك, روسيا
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