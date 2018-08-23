تجربة سوريا تثمر عن سيارة جديدة لقوات العمليات الخاصة

وصرح ألكسندر يليسييف، وهو مسؤول في مكتب تصميم التقنيات الذي أنجز تصميم السيارة الجديدة، للصحفيين بأنها صُنعت خصيصا لأجل قوات العمليات الخاصة.

© Sputnik . Aleksandr Vilf تجربة القتال في سوريا تحسن سلاح "لفحة الشمس"

وتتميز السيارة الجديدة التي أطلق عليها اسم "سارْمات" بأن صناعها أخذوا في الاعتبار تجربة استخدام وسائل النقل من هذا النوع في مختلف النزاعات في أنحاء العالم بما فيها الحرب على الإرهاب في سوريا.

ومن المهم بمكان أن عربة "سارْمات" تتميز بسهولة صيانتها وإصلاحها.

وتم تسليحها بمدفع رشاش "بي كا إم" عيار 7.62 ملم. ويمكن تركيب أسلحة أخرى عليها مثل مدفع رشاش "كورد" عيار 12.7 ملم أو قاذف الرمّانات الأوتوماتيكي.

ويمكن أن يبلغ وزن سيارة "سارْمات" 1900 كيلوغرام، وهي قادرة على حمل 700 كيلوغرام من مختلف الحمولات أو 4 مقاتلين. وتبلغ قوة محركها 95 قدرة حصانية.

وتستطيع سيارة "سارْمات" أن تسير بسرعة تصل إلى 130 كيلومترا في الساعة. ويمكن تزويدها بوقود يكفي لـ500 كيلومتر.

وتجدر الإشارة إلى أن الجيش الروسي سيحصل قريبا على شيء آخر يحمل اسم "سارْمات" هو صاروخ بالستي ثقيل.