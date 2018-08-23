الخارجية الروسية: لافروف يبحث مع الجبير الأوضاع في الشرق الأوسط

أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، أن وزير الخارجية سيرغي لافروف، سيلتقي مع نظيره السعودي عادل الجبير، يوم 29 أغسطس/ آب في موسكو، لإجراء مباحثات حول الأوضاع في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

موسكو — سبوتنيك. وقالت زاخاروفا في مؤتمرها الصحفي الأسبوعي: "في التاسع والعشرين من أغسطس، ستكون هناك محادثات بين وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ووزير الخارجية السعودي عادل الجبير، الذي سيقوم بزيارة عمل إلى موسكو".

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وأضافت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، بأنه "سيكون هناك تبادل شامل لوجهات النظر حول تطور الأوضاع في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مع التركيز على ضرورة حل الصراعات المستمرة في هذه المنطقة المهمة استراتيجيا بالنسبة للعالم، من خلال الوسائل السياسية والدبلوماسية ومن خلال الحوار القائم على الاحترام المتبادل، مع الأخذ بعين الاعتبار مصالح واهتمامات جميع الأطراف المعنية".

وأضافت زاخاروفا بأن "جدول المحادثات المحدد يتناول، على وجه الخصوص، الأوضاع في سوريا واليمن وليبيا ومنطقة الخليج الفارسي والتسوية الفلسطينية الإسرائيلية".

وشددت المتحدثة على أن الطرفين يبحثان بالتفصيل الجوانب الفعلية للتطوير المتزايد للعلاقات الروسية السعودية متعددة الأوجه، بالإضافة إلى القضايا التجارية.

هذا وتطورت العلاقات بين المملكة العربية السعودية وروسيا بشكل ملحوظ خلال العامين الأخيرين، وتعمقت بعد إجراء الرئيس فلاديمير بوتين، في الكرملين يوم 30 مايو/ أيار2017، لمباحثات مع ولي العهد ووزير الدفاع السعودي، محمد بن سلمان، وذلك بعد أيام من تعيينه في هذا المنصب وقيامه بزيارة رسمية إلى موسكو تلبية لدعوة من الرئيس بوتين، وبناء على توجيهات خادم الحرمين الملك السعودي، سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

كما أجرى ولي العهد محمد بن سلمان آل سعود، محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وشارك في المراسم الافتتاحية لكأس العالم لكرة القدم التي أقيمت مؤخراً في روسيا.