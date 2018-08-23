روسيا تطالب بتحقيق في تسرب تقرير حول كوريا الشمالية

أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، أن روسيا تعتزم مطالبة الأمانة العامة للأمم المتحدة بالتحقيق في تسرب تقرير فريق الخبراء الخاص بكوريا الشمالية قبل توزيعه رسميا على وسائل الإعلام.

© Sputnik . Kirill Kalinnikov الخارجية الروسية: لافروف يبحث مع الجبير الأوضاع في الشرق الأوسط

موسكو — سبوتنيك . وقالت زاخاروفا في إحاطة إعلامية: "نعتزم مطالبة الأمانة العامة للأمم المتحدة بإجراء تحقيق فوري في هذا الحادث المثير للاستياء، تحديد المسؤولين ثم إبلاغ اللجنة بكل ملابسات الحادث، وأيضا اقتراح تدابير لمنع حدوث ذلك في المستقبل".

في سياق متصل، كانت المتحدثة باسم البيت الأبيض، سارا ساندرس، قد أعلنت أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ورئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، اتفقا خلال مكالمة هاتفية على مواصلة دعم العقوبات ضد كوريا الشمالية.

وقالت ساندرس: "الزعيمان اتفقا على مواصلة دعم الخطوات الصارمة ضد كوريا الشمالية"، كما أشارت إلى أنهما "أعربا عن رغبتهما بعقد لقاء في وقت لاحق من العام الجاري".