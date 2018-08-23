اتفاق روسي أمريكي على استئناف قنوات التواصل بين عدد من الوزارات

أعلن رئيس مجلس الأمن الروسي، نيكولاي باتروشيف، أنه تم الاتفاق على مواصلة العمل على صعيد مجلسي الأمن القومي واستئناف قنوات الاتصال بين الوزارات الروسية والأمريكية والهيئات المختصة بما في ذلك وزارات الخارجية والدفاع وقيادتي الأركان.

جنيف — سبوتنيك. وقال باتروشيف عقب لقاءه مع مستشار الأمن القومي الأمريكي، جون بولتون: "جرى بحث حزمة واسعة من المسائل، وتم الاتفاق على مواصلة العمل على صعيد مجلسي الأمن القومي، والاتفاق على استئناف استخدام قنوات التواصل بين وزارتي الدفاع، ووزيري الدفاع، وبين قادة هيئات الأركان وفي مجموعات العمل الأخرى، كما تم الاتفاق على استئناف العمل على صعيد وزارتي الخارجية".

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وتابع: "من المهم بشكل خاص بالنسبة لنا مواصلة الاتصالات على صعيد وزارة الدفاع وذلك لأنه لدينا قنوات تواصل في سوريا، لكنها ضيقة إلى حد كبير، وبشكل عام تخص التحليقات".

واستطرد قائلا: "أرى أننا عملنا بشكل بناء بما فيه الكفاية، والانطباع جيد، على الرغم من أن هناك مسائل تحتاج لتسوية مطولة"، مشيرا إلى أنه من بينها الاتهامات الأمريكية باستخدام دمشق للأسلحة الكيميائية".

وأردف: "مواقفنا دون شك تتفق حول عدم مقبولية استخدام الأسلحة النووية والكيميائية والبيولوجية.. لكن فيما يخص سوريا لدينا رؤية مختلفة حول ذلك".

وأشار باتروشيف إلى أنه خلال اللقاء تم مناقشة مسائل الأمن السبراني، والوضع في سوريا، والشرق الأوسط".