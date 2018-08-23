روسيا تعرض مدفعا إلكترونيا مضادا للطائرات المسيرة

© Sputnik . Ramil Sitdikov افتتاح المنتدى العسكري التقني "أرميا-2018"... المدفعية تحلق وتطفو (فيديو)

ووفقا لبيان الشركة ، فإن نظام "سيرب" (المنجل) قادر على حظر قناة التحكم للطائرات المسيرة (دون طيار)، لمنع التواصل مع المشغل، وتعطيل المعدات الملاحية وبذلك تضليل الطائرة دون طيار.

ويقوم الجهاز بحظر إشارات (GPS و GLONASS و GSM و WiFi)، وفي نفس الوقت، يمكن توسيع القائمة بناء على طلب العميل.

ويتتبع الجهاز مسار الطائرة دون طيار تلقائيا ثم يعطل المعدات الموجودة على متنها في مسافة تصل إلى 20 كيلومترا وعن ارتفاعات منخفضة للغاية، حتى في المناطق الحضرية الكثيفة.

ويمكن للجهاز حماية الأجسام الثابتة والمتنقلة من الطائرات دون طيار، ويمكن وضع عدة أجهزة "سيرب" بمجمع واحد في المرافق الكبيرة، مثل الملاعب والمكاتب الحكومية.

قال مدير قسم الأسلحة في "روستيخ"، سيرغي أبراموف، "أدى تطوير الطائرات المسيرة إلى استخدامها بشكل واسع ليس فقط للأغراض العسكرية، ولكن أيضًا في الأغراض المدنية، على سبيل المثال، للتجسس الصناعي أو المراقبة، ويمكن حتى لطائرات الهواة المسيرة التي تم شراؤها من متجر أن تشكل خطرا، عوضا عن طائرة دون طيار تم إنشاؤها بطريقة حرفية".

وأضاف: "وتصبح الطائرة المسيرة على ارتفاع عدة عشرات من الأمتار، غير مرئية، ويكاد يكون من المستحيل إسقاطها من قبل الأسلحة الخفيفة".

وخلص المدير، أن "التدبير المضاد الفعال في هذه الحالة يكون بواسطة الأنظمة الراديو — إلكترونية".