في ضوء التوجه العالمي للتخلي عن الدولار والانتقال إلى التعامل بالعملة الوطنية، هل من الممكن إنشاء عملة موحدة لدول العالم العربي؟

نعم 33.3% (124)

لا 66.7% (248) صوتوا: 372 جميع استطلاعات الرأي نعم

لا جميع استطلاعات الرأي