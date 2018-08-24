طائرات استطلاع روسية تطير إلى الشرق الأوسط

ذكر تقرير نشر في 23 أغسطس/آب 2018 أن روسيا ستقوم بتوريد طائرات "أوريون" إلى الشرق الأوسط.

وطائرة "أوريون" هي طائرة مسيّرة بدون طيار من إنتاج مجموعة "كرونشتادت" الصناعية الروسية.

© Sputnik . Ramil Sitdikov روسيا تعرض للعالم مقاتلة ذات قدرات فائقة

وصممت طائرة "أوريون" أصلاً لأغراض الاستطلاع والاستخبار والاستكشاف ولكنها تصلح أيضا للاستخدام كطائرة نقل.

وتستطيع طائرة "أوريون" أن تحمل 200 كيلوغرام من الحمولات. ويمكن أن يبلغ وزنها عند الإقلاع 1000 كيلوغرام. ويمكنها أن تحلق في الجو خلال 24 ساعة متواصلة بسرعة تصل إلى 200 كيلومتر في الساعة.

وجاء في التقرير الذي نشرته صحيفة "ديفينس نيوز" ان طائرات "أوريون أ" تشتريها، على الأرجح، دولتان من دول الشرق الأوسط هما سوريا ومصر، ويمكن أن تنضم إليهما دولة الإمارات العربية المتحدة.