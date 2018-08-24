روسيا تبدع ذخيرة تعمي بصر العدو

أعلن مسؤول في قطاع الإنتاج الحربي الروسي عن اختراع قذيفة قادرة على "إعماء بصريات" العدو.

وقال يوري نابوكوف، مدير مؤسسة "بريبور" البحثية الإنتاجية، للصحفيين إن العاملين في المؤسسة اخترعوا ذخيرة قادرة على إعماء أي جهاز بصري للعدو، وصنعوا نماذج تجريبية.

© Sputnik . Vitaliy Timkiv سهم صاروخي روسي جديد ضد أهداف جوية

وأوضح مدير "بريبور" أن القذيفة المبتكرة قادرة على تعطيل أجهزة العدو البصرية.

إلى ذلك، أبلغ ممثل مؤسسة "أفتوماتيكا" وكالة "سبوتنيك" أن مؤسسة "أفتوماتيكا" ستبدأ في مطلع عام 2019 تسلم بنادق "بيشال" إلى القوات الروسية.

وبندقية "بيشال" نموذج من السلاح الإلكتروني صممت لتعطيل الطائرات المسيرة بدون طيار.

وقال ممثل مؤسسة "أفتوماتيكا" إن ما يسمى بـ"بيشال" عبارة عن بندقية إلكترونية تقدر على اكتشاف الطائرة المطلوب ضربها إلكترونياً وتعطيل أجهزة الملاحة والاتصال فيها.

ويبلغ وزن بندقية "بيشال" 3 كيلوغرامات.