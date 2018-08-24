ريابكوف: آن الأوان لروسيا أن تتخلص من الدولار كوسيلة للحسابات المتبادلة

موسكو — سبوتنيك. وقال ريابكوف، في حديث لصحيفة "ميجدونارودنايا جيزن" (الحياة الدولية): "ليس من الضروري أبدا المعاملة بالمثل 100%، نحن لا يمكننا منافسة الولايات المتحدة في المجال الاقتصادي، نظرا لأننا نقع في فئات وزن مختلفة. نحن نتعمد الحفاظ على عدم التحديد في مسألة كيفية ردنا، لأننا إذا بدأنا قبل الأوان بإعلان شيء ما، فهذا سيعني إضعاف مواقفنا".
وتابع "أعتقد أن يجب أن نحمي أنفسنا عبر خفض دور الدولار والنظام المالي الأمريكي في الاقتصاد العالمي. آن اللحظة التي علينا فيها أن ننتقل من الكلمات إلى العمل، والتخلص من الدولار كوسيلة للحسابات المتبادلة، والعمل على البحث عن سبل أخرى، هذا يحدث ونحن سنحث هذا العمل".
وكان ريابكوف قد صرح في وقت سابق، بأن الرد الروسي على العقوبات الأمريكية، يجب أن يزيد قوة تحمل اقتصاد روسيا ويحررها من الاعتماد على الدولار الأمريكي.
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