السجن 4 أعوام لمواطن روسي دعم إرهابيي "جبهة النصرة" في سوريا

أصدرت محكمة الشرق الأقصى العسكرية، التابعة للمنطقة العسكرية الشرقية الروسية، حكما بالسحن لمدة 4 أعوام وستة أشهر في حق أحد سكان إقليم زابايكالييه، وهو من أصل قرغيزي، والحاصل على الجنسية الروسية، وذلك لتمويله إرهابيي "جبهة" النصرة في سوريا.

كراسنويارسك – سبوتنيك . وقالت إدارة شؤون إقليم زابايكالييه، التابعة لجهاز الأمن الفيدرالي، في بيان لها بهذا الشأن: "كمؤيد للأفكار الدينية الراديكالية واهتمامه بأنشطة التنظيمات الإرهابية التي تقاتل في سوريا، قام بتحويل أمواله الشخصية لتمويل نشاط تنظيم جبهة النصرة الإرهابي المحظور في روسيا".

ووفقا للأجهزة الأمنية "قام هذا الرجل بتسليم الأموال لأعضاء التنظيم الإرهابي الدولي في سوريا، إدراكا منه أن هذه الأموال ستستخدم لتحضير وارتكاب جرائم إرهابية وغيرها من الدعم المادي لتنظيم إجرامي".

وتم رفع قضية جنائية، وفقا للجزء الأول من المادة 205.1 لقانون الجنايات الروسي وأصدرت محكمة الشرق الأقصى العسكري حكما بالسحن المشدد لمدة 4 أعوام و6 أشهر.