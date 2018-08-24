بوغدانوف لا يستبعد زيارة بوتين للسعودية

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، اليوم الجمعة، أن زيارة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين إلى السعودية غير مستبعدة وأن العمل جار مع الرياض حول هذا الموضوع.

موسكو — سبوتنيك. وقال بوغدانوف للصحفيين، ردا على سؤال عن إمكانية زيارة بوتين للسعودية: "هذا من صلاحيات إدارة الرئيس، لكن أعتقد أن هذه الزيارة واردة بالمنطق. لدى الرئيس دعوة من الملك سلمان".

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وأضاف: "العمل يجري باستمرار".

يذكر أن بوغدانوف كان قد التقى مع سفير المملكة العربية السعودية لدى روسيا، رائد بن خالد قرملي، في موسكو، وبحسب بيان الخارجية الروسية: "تم خلال اللقاء تبادل وجهات النظر حول قضايا الشرق الأوسط الحالية، مع التركيز على الوضع الراهن في سوريا واليمن ومنطقة الخليج الفارسي".

وتطورت العلاقات بين المملكة العربية السعودية وروسيا بشكل ملحوظ خلال العاميين الأخيرين، وتعمقت بعد إجراء الرئيس فلاديمير بوتين، في الكرملين يوم 30 مايو/ أيار 2017، مباحثات مع ولي العهد ووزير الدفاع السعودي، محمد بن سلمان، وذلك بعد أيام من تعيينه في هذا المنصب وقيامه بزيارة رسمية إلى موسكو تلبية لدعوة من الرئيس بوتين، وبناء على توجيهات خادم الحرمين الملك السعودي، سلمان بن عبد العزيز آل سعود.