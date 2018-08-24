موسكو وواشنطن تختلفان حول إيران و"التدخل"

شهدت مدينة جنيف السويسرية، أمس الخميس، محادثات روسية أمريكية.

وقالت صحيفة روسية إن مباحثات نيكولاي باتروشيف، أمين مجلس الأمن الروسي، وجون بولتون، مستشار الأمن القومي الأمريكي، تناولت مناقشة العلاقات الثنائية واستئناف الحوار حول الاستقرار الاستراتيجي وحل الأزمة في أوكرانيا وسوريا، مركزة على تواجد إيران في سوريا.

© Sputnik . Vitaliy Belousov الكرملين يرد على تصريحات بولتون بشأن روسيا

ولم يصدر عن لقاء ممثلي روسيا والولايات المتحدة بيان مشترك.

وعن سبب عدم صدور البيان المشترك قال باتروشيف: "لم نوقع (البيان المشترك) لأن الأمريكيين أرادوا أن يذكر (البيان) أننا نتدخل في انتخاباتهم حسب زعمهم"…

بدورها اقترحت روسيا أن يؤكد البيان على عدم جواز تدخل الولايات المتحدة الأمريكية في شؤون تخص الدول الأخرى… "عندئذ قالوا — يقول باتروشيف — إنهم لن يوقعوا على بيان كهذا".

وذكرت صحيفة "نيزافيسيمايا غازيتا" أن بولتون قال إنهما ناقشا مسألة وجود قوات إيرانية في سوريا، كاشفا "أن هدفنا عودة القوات الإيرانية إلى إيران".

وأشارت الصحيفة إلى أن روسيا لا يمكنها أن تعمل على تحقيق هذا الهدف.