أوغلو يعلن لقاء قريبا ممكنا بين الرئيسين الروسي والتركي

أعلن وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، في مستهل لقائه نظيره الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الجمعة، أن لقاء قريبا يتوقع أن ينعقد بين الرئيسين، الروسي فلاديمير بوتين، والتركي، رجب طيب أردوغان.

موسكو — سبوتنيك. وقال الوزير التركي: "يرتقب في القريب العاجل اتصالات ولقاءات على مستوى رئيسينا. في هذه المرة، سيعقد لقاء في إيران بصيغة سوتشي. بالتأكيد، يدرج ضمن مهامنا وزيري خارجية، التحضير لهذه الفعاليات".

© REUTERS / Cem Oksuz/Presidential Palace خبير اقتصادي: تركيا تستعد لتلقى مساعدات "كبرى" قريبا

من جانبه، أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أنه في المستقبل القريب سيجتمع الوزراء الروس مع نظرائهم الأتراك، مشيرا إلى أن الاتصالات على أعلى المستويات هي دائما على جدول الأعمال.

وقال الوزير الروسي في مستهل لقاؤه مع نظيره التركي، مولود تشاووش أوغلو: "من المخطط في القريب العاجل أن يكون هناك اتصالات على مستوى وزارات وإدارات أخرى. وبالطبع لدينا دائما على جدول الأعمال جدول اتصالات رؤسائنا".