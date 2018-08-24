روسيا ترصد 15 خرقا لنظام وقف العمليات القتالية في سوريا

موسكو — سبوتنيك. وقالت الوزارة في نشرتها الإعلامية على موقعها الرسمي: "الوضع في مناطق خفض التصعيد في سوريا يتميز بالاستقرار. فقد رصد الجانب الروسي في لجنة الهدنة الروسية التركية في سوريا خلال الـ24 ساعة الأخيرة 15 خرقا في محافظتي اللاذقية (8) وحلب (7)، في حين لم يرصد الجانب التركي شيئا قط".



© Sputnik . Maxim Blinov روسيا ترصد 14 خرقا لنظام وقف العمليات القتالية في سوريا خلال الـ 24 ساعة

وأشارت النشرة أيضا إلى قيام مركز المصالحة الروسي خلال الـ24 ساعة الأخيرة بتنفيذ عمليتين إنسانيتين تم من خلالهما:— إيصال 650 سلة غذائية يبلغ وزنها الإجمالي 2.8 طن إلى قرية مراط بريف دير الزور— إيصال 650 سلة غذائية يبلغ وزنها الإجمالي 2.8 طن إلى قرية دير فول بريف حمص.وبشكل عام تم تنفيذ 1904 عملية إنسانية. ويبلغ الوزن الإجمالي للمساعدات الإنسانية 2937.61 طن.وقدم أطباء عسكريون روس خدمات طبية إلى 335 شخصا خلال الـ24 ساعة الماضية.وبذلك بلغ إجمالي عدد السكان، الذين حصلوا علي هذه الإسعافات والخدمات الطبية 89745 أشخاص.لم يتم خلال هذه الفترة التوقيع على أي اتفاقيات حول انضمام مراكز سكنية جديدة إلى نظام وقف العمليات العسكرية. وبذلك يبلغ عدد المراكز السكنية المنضمة إلى هذا النظام حاليا 2518 مركزا.ولم يتغير عدد الفصائل المسلحة، التي أعلنت عن قبولها بتنفيذ شروط وقف الأعمال القتالية وهو 234 فصيلا.