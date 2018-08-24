بالصور..."فيرتاليوتي روسيي" تعرض المروحيات القاذفة الروسية الجديدة

تستمر فعاليات معرض "آرميا-2017" المقام في منطقة كوبينكا، إحدى ضواحي موسكو، وتستعرض فيه الشركات الروسية والأجنبية آخر ما توصلت إليه من معدات وتصاميم عسكرية.

وفي حوار خاص لوكالة سبوتنيك مع ممثل شركة "فيرتاليوتي روسيي"، قال دميتري تيتارينكو: "في هذا المنتدى عرضت الشركة 3 مروحيات حربية حديثة مختلفة تمامًا عن المروحيات السابقة التي يمكن كان من الممكن رؤيتها العام الماضي".

وتابع بقوله: "أولا مروحية من طراز " Mi-35М" قمنا بتوسيع هيكل المعدات على متنها وزيادة الوظائف الخاصة بها. وثانيا المروحية الحربية من طراز "MI-28Мa" المحدثة والمسماة ب "صياد الليل".

© Sputnik . Karina Younes مروحية روسية حربية "Mi-35М"

وأوضح تيتارينكو بأن تركيبة الأسلحة هذا العام تغيرت بشكل كبير بالمقارنة مع منتدى آرميا-2017، مشيرا الى ظهور معدات جديدة، وقال: "على سبيل المثال هناك صاروخ جديد كلياً، وجهاز جديد مضاد للرصاص لم يستخدم على المروحيات الروسية من قبل، بالاضافة الى نظام رؤية جديد بخصائص محسنة، كما تم تركيب محركات جديدة على المروحيات."

أما فيما يتعلق بالنوع الثالث من المروحيات المعروضة في منتدى "الجيش — 2018" لفت تيتارينكو بأن المروحية من طراز " Мi- 24" لم تعد تصمم لعدة سنوات في المؤسسة، ولكن مع ذلك هناك طلب كبير عليها، مشيرا إلى أن المروحية معروفة منذ زمن طويل وشاركت في حرب أفغانستان والشيشان.

© Sputnik . Karina Younes مروحية روسية حربية "Мi- 24"

وقال:"الطلب على هذه المروحية كبير لذلك تم تطوير معدات جديدة وأسلحة جديدة خصيصاً لهذا، والآن يتم اختبارها".

واختتم قائلا: "طائرات الهليكوبتر المذكورة تستخدم في القوات الجوية الروسية، وشاركت في العمليات العسكرية في سوريا.ويمكنني القول بأن عملائنا قد أصبحوا مهتمين بالفعل بتعديلاتنا المعروضة في هذا المنتدى".