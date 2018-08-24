100 يوم على اعتقال الصحفي الروسي كيريل فيشينسكي في أوكرانيا

يدخل الصحفي الروسي كيريل فيشينسكي يومه الـ100 من الاعتقال من قبل السلطات الأوكرانية في كييف، بعد اقتحام عناصر جهاز الأمن الأوكراني مكتب وكالة "نوفوستي اوكرانيا".

© REUTERS / STRINGER فريق دفاع الصحفي الروسي فيشينسكي يتوجه إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان

وبهذا الخصوص أكد المدير العام لوكالة الأنباء الدولية "روسيا سيغودنيا"، دميتري كيسيلوف، أن اعتقال الصحفي الروسي كيريل فيشينسكي هو اعتقال تعسفي واعتقال مجرمين ضد الانسانية.

وأشار كيسيلوف إلى أن الاعتقال متعمد من قبل السلطات الأوكرانية ويتم تمديد القضية أكثر وأكثر من أجل كسب الوقت ليس إلا. واعتبر أن القضية خاسرة وستموت في المحكمة قريبا.

وقال كيسيلوف " اليوم مع مرور 100 يوم على الاعتقال التعسفي لزميلنا كيريل، تتعمد أوكرانيا بإطال الأزمة ومدة سجنه وأريد القول أن هذا الإعتقال هو لأن الصحفي كيريل كان يؤدي واجبه وعمله المهني بحرفية".

وتابع قائلا " اعتقاله هو دليل على ضعف النظام الأوكراني الذي أتى نتيجة انقلاب، بالإضافة الى انحياز المحكمة والقضاء الأوكراني إلى النظام نتج عن تمديد فترة الاعتقال التعسفي".

وحاولت أجهزة الأمن الأوكراني، تجنيد مراسلة "نوفوستي"" إيرينا فيسوكوفيتش، الحاصلة على الجنسية الأوكرانية، والإقامة الدائمة في ليتوانيا، عندما وصلت إلى مدينة خيرسون، لتغطية قضية مدير موقع وكالة "ريا نوفوستي — أوكرانيا"، كيريل فيشينسكي، بعد عدة ساعات من المحادثة مع جهاز الأمن الأوكراني، والتي لم يحرر بها محضرا رسميا، اضطُرت الصحفية أن توقع ورقة حول الاستعداد للتعاون مع جهاز الأمن الأوكراني، والإدلاء بمعلومات عن موظفي "ريا نوفوستي".

إلا أن المراسلة عادت إلى ليتوانيا، ومن ثم أبلغت عن محاولة تجنيدها من قبل جهاز الأمن الأوكراني.