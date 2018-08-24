بروز هاوتزر قادر على قهر مدفعية الناتو في معرض "الجيش 2018"

في معرض "ارْمِيا (الجيش) 2018" المقام في بلدة كوبينكا بريف موسكو تم عرض نماذج أسلحة الجيش الروسي.

وبرز هناك لأول مرة أحدث هاوتزر روسي يتمتع بقدرات كبيرة.

© Sputnik . Ramil Sitdikov نسخة سورية لـ"ترميناتور" تظهر في معرض أسلحة

ويستطيع هاوتزر "2إس35 كواليتسيا إس في" أن يدمر أرتال الدبابات ويكافح بفاعلية قطع المدفعية المعادية بخاصة المدافع الذاتية الحركة الأحدث مثل مدفع PzH 2000 الألماني ومدفع М109А7 الأمريكي.

كما يقدر الهاوتزر الروسي الأحدث على تدمير مقرات قيادة القوات المعادية ومواقع الصواريخ وغيرها من الأهداف.

ويشبه هاوتزر "2إس35 كواليتسيا إس في" دبابة "تي-90أ" في القدرة الحركية ولكن لها مزايا بارزة من أهمها تواجد الطاقم المكوّن من 3 أفراد في غرفة معزولة عن القذائف والذخائر في مقدمة الآلية المجنزرة التي تحمل الهاوتزر.

ويتم تلقيم هاوتزر "2إس35 كواليتسيا إس في" وإطلاق النار أوتوماتيكياً.

ويصل مدى قذائفه إلى 70 كيلومترا. ويمكن أن يتم توجيهها بطريق الأقمار الصناعية.

ويملك الهاوتزر مدفع رشاش "كورد" عيار 12.7 ملم للدفاع عن الذات.