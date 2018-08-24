بوتين: تم تحقيق تقدم ملموس في تسوية الأزمة السورية

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه تم إحراز تقدم جاد في حل الأزمة السورية من خلال التعاون مع الشركاء، بما في ذلك إيران والولايات المتحدة.

وقال بوتين خلال لقائه مع وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو إنه "بفضل جهود دولتينا ومشاركة الدول المهتمة الأخرى، ولا سيما إيران، وتعاوننا مع الأمم المتحدة، ومع الدول الأوروبية، ومع الولايات المتحدة، تمكنا من إحراز تقدم جاد في حل الأزمة السورية".

وأكد بوتين، أن العلاقات بين روسيا وتركيا تكتسب طابعا هادفا، ويجري تنسيق عميق في العمل على تسوية الأزمة السورية.

وقال بوتين: "علاقاتنا مع تركيا تكتسب طابعا عميقا، وهادفا، لا أتحدث عن اتصالاتنا الدورية ولقاءاتنا مع السيد أردوغان فحسب، فقط أريد الإشارة إلى التعاون العميق في مجال التعاون الاقتصادي في العمل على تسوية عدد من المسائل المرتبطة بالمشاكل الإقليمية وتسوية القضايا الحادة مثل الأزمة السورية".