زاخاروفا: واشنطن تفسر على هواها محتوى الاتصالات بين دبلوماسيي البلدين

موسكو — سبوتنيك. نقل الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، عن زاخاروفا قولها: "مرة أخرى علينا أن نولي الاهتمام للتفسير الحر من الجانب الأمريكي لمحتوى الاتصالات بين الممثلين رفيعي المستوى في روسيا والولايات المتحدة. إن أقوال هيذر ناويرت، لا تتطابق مع الواقع، مايك بومبيو، لم يبد مثل هذه النداءات".
وكانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية هيذر نويرت، قد أعلنت أمس الخميس، أن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، طلب في حديث هاتفي مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، دعم جهود منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والأطراف الأخرى لجعل السلطات السورية مسؤولة عن "استخدام الأسلحة الكيميائية".
وأشارت المتحدثة باسم الخارجية الروسية إلى أن روسيا تأمل بأن تكون تعليقات الجانب الأمريكي على نتائج الاتصالات بين وزارتي خارجية البلدين أكثر دقة لاحقا.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)