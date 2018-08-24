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18:12 24 أغسطس/ أب 2018
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    المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا

    زاخاروفا: واشنطن تفسر على هواها محتوى الاتصالات بين دبلوماسيي البلدين

    © Sputnik . Valeriy Melnikov
    روسيا
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    أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الجمعة، أن واشنطن تسمح لنفسها بالتفسير الحر لمحتوى الاتصالات بين ممثلي البلدين رفيعي المستوى.

    موسكو — سبوتنيك. نقل الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، عن زاخاروفا قولها: "مرة أخرى علينا أن نولي الاهتمام للتفسير الحر من الجانب الأمريكي لمحتوى الاتصالات بين الممثلين رفيعي المستوى في روسيا والولايات المتحدة. إن أقوال هيذر ناويرت، لا تتطابق مع الواقع، مايك بومبيو، لم يبد مثل هذه النداءات".

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    © Photo/ Press service of JSC “Concern "Avtomatika”
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    وأضافت زخاروفا "إننا نعتبر هذه الرواية المشوهة لمحتوى المحادثة بين وزراء خارجية روسيا والولايات المتحدة محاولة من واشنطن لاستخدام الحوار الثنائي حول النزاع السوري من أجل الترويج لأجندة سياسية خاصة بها سواء فيما يتعلق بسوريا، أو على نطاق أوسع، وفي إطار منظمة حظر الأسلحة الكيميائية".

    وكانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية هيذر نويرت، قد أعلنت أمس الخميس، أن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، طلب في حديث هاتفي مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، دعم جهود منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والأطراف الأخرى لجعل السلطات السورية مسؤولة عن "استخدام الأسلحة الكيميائية".

    وأشارت المتحدثة باسم الخارجية الروسية إلى أن روسيا تأمل بأن تكون تعليقات الجانب الأمريكي على نتائج الاتصالات بين وزارتي خارجية البلدين أكثر دقة لاحقا.

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    الكلمات الدلالية:
    الخارجية الروسية, مايك بومبيو, المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا, أمريكا, سوريا, روسيا
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