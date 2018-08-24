برلماني روسي: تصريحات بولتون حول العقوبات الأمريكية تعبر عن "موقف عقيم"

صرح رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الدوما الروسي، ليونيد سلوتسكي، اليوم الجمعة، بأن تصريحات مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون الأمن القومي، جون بولتون، الذي ربط بين مواصلة العقوبات ضد موسكو بالتغيرات في السلوك الروسي، تعبر عن موقف ساخر تماما وعقيم.

موسكو — سبوتنيك. وقال سلوتسكي للصحفيين: "إنه موقف ساخر تماماً وعقيم. تستخدم الولايات المتحدة العقوبات كأداة لفرض هيمنتها الخاصة، وكذلك لإبعاد المنافسين في الأسواق العالمية من أجل الحفاظ على المواقف الأمريكية المتزعزعة، علاوة على ذلك، بالنسبة للعقوبات الجديدة، ليس لها أي أساس، وفي حقيقة الأمر لم يكن هناك أي أساس للعقوبات السابقة".

© REUTERS / Maxim Shemetov الولايات المتحدة تفرض حزمة جديدة من العقوبات على روسيا

وشدد رئيس اللجنة على أن روسيا لن تغير نهجها تحت ضغط "هراوة" عبر المحيط، مشيرا: "بلدنا قوة عظمى، ولن نستسلم للإملاءات الشمولية للولايات المتحدة في الشؤون العالمية".

وتابع: "وفي الوقت نفسه، دعت موسكو باستمرار إلى تطبيع العلاقات مع واشنطن. ونحن من جانبنا سنبذل كل الجهود الممكنة لتحقيق ذلك على الصعيد البرلماني، ويوجد في أمريكا عدد لا بأس به من السياسيين ذوي التفكير البناء يمكن التحدث معهم".

وكان بولتون قد صرح خلال مؤتمر صحفي في كييف في وقت سابق من اليوم، بأن عقوبات الولايات المتحدة على روسيا ستبقى سارية حتى تغير روسيا من سلوكها.

ومن المتوقع نشر العقوبات رسميا وبدء سريانها في 27 آب/ أغسطس. وتعد الاتهامات ضد روسيا في استخدام الأسلحة الكيميائية في سالزبوري البريطانية، حيث تم تسميم ضابط الاستخبارات السابق سيرغي سكريبال وابنته يوليا، هي أساس العقوبات المفروضة من قبل الولايات المتحدة على روسيا. وتنفي موسكو هذه الاتهامات وتقترح إجراء تحقيق مشترك في الحادث، وهو ما لا توافق عليه لندن.