أعلن المحامي الروسي ألكسي تاراسوف، أن الطيار الروسي قسطنطين ياروشينكو، الذي يقضي عقوبة السجن لمدة 20 عاما بسجون مدينة دانبري بولاية كونيتيكيت، يمكنه مواصلة تنفيذ عقوبته في روسيا، مشيرا إلى أن ياروشينكو يطلب من موسكو رفع قضية اختطافه إلى مجلس الأمن الدولي للنظر فيها.

دانبري — سبوتنيك. وقال المحامي للصحافيين: "مثل هذه الشروط (لتبادل أو نقل إلى السجن في روسيا) موجودة".

© Sputnik . Alexander Vilf ياروشينكو يطلب من موسكو رفع قضية اختطافه إلى مجلس الأمن الدولي

وحكم على ياروشينكو في الولايات المتحدة عام 2011 بالسجن 20 عاما بتهمة التخطيط لنقل شحنة كبيرة من المخدرات إلى الأراضي الأمريكية.

وتم تسليم المواطن الروسي من ليبيريا، حيث اعتقل يوم 28 أيار/مايو من عام 2010.

وفي عام 2016 رفضت محكمة الاستئناف في نيويورك إعادة النظر في القضية، فيما رفض ياروشينكو اللجوء للاستئناف في المحكمة العليا في واشنطن.

وقبل ذلك قضى ياروشينكو فترة احتجاز في سجن "فورت ديكس" بولاية نيوجيرسي.