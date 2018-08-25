روسيا تعتزم اتخاذ خطوات مناسبة ردا على تشكيل الولايات المتحدة للأسطول البحري الثاني

أعلن نائب رئيس لجنة مجلس الاتحاد الروسي لشؤون الدفاع والأمن، ألكسي كوندراتييف، أن إنشاء الأسطول البحري الحربي الثاني للولايات المتحدة، يهدد المواصلات البحرية لروسيا في منطقة بحر الشمالي، مشيرا إلى أن روسيا تعتزم اتخاذ "خطوات محددة ومناسبة" لتوفير الأمن في المنطقة.

موسكو — سبوتنيك. وقال كوندراتييف لوكالة "سبوتنيك": "منطقة شمال الأطلسي تشمل بما في ذلك المناطق القطبية وما وراء القطبية، وتشكيل هذا الأسطول يهدد المواصلات البحرية الشمالية لبلادنا".

© AFP 2018 / PHOTO/ STR استقالة قائد الأسطول البحري التركي

وأشار إلى أن روسيا في هذا الصدد تعتزم الرد على هذه الخطوة الأمريكية "بخطوات محددة ومناسبة".

وتابع: " لكل فعل توجد ردة فعل، ونحتاج هنا لخطوات محددة مناسبة، لن أستطيع الكشف عنها، إلا أن المواصفات الكمية والنوعية للأسطول البحري الشمالي ستتطور في ضوء تعزيز الولايات المتحدة في منطقة القطب الشمالي، وذلك منأجل توفير أمن روسيا في هذا الاتجاه".

وكان قائد القوات البحرية الأمريكية الأدميرال جون ريتشاردسون، قد قال في حفل رسمي في القاعدة البحرية في نورفولك بولاية فرجينيا، اليوم الجمعة، إن الولايات المتحدة، أعادت إحياء أسطول البحرية الثاني، المصمم لاحتواء روسيا في شمال المحيط الأطلسي.