روسيا تعتزم اتخاذ خطوات مناسبة ردا على تشكيل الولايات المتحدة للأسطول البحري الثاني

موسكو — سبوتنيك. وقال كوندراتييف لوكالة "سبوتنيك": "منطقة شمال الأطلسي تشمل بما في ذلك المناطق القطبية وما وراء القطبية، وتشكيل هذا الأسطول يهدد المواصلات البحرية الشمالية لبلادنا".
وتابع: " لكل فعل توجد ردة فعل، ونحتاج هنا لخطوات محددة مناسبة، لن أستطيع الكشف عنها، إلا أن المواصفات الكمية والنوعية للأسطول البحري الشمالي ستتطور في ضوء تعزيز الولايات المتحدة في منطقة القطب الشمالي، وذلك منأجل توفير أمن روسيا في هذا الاتجاه".
وكان قائد القوات البحرية الأمريكية الأدميرال جون ريتشاردسون، قد قال في حفل رسمي في القاعدة البحرية في نورفولك بولاية فرجينيا، اليوم الجمعة، إن الولايات المتحدة، أعادت إحياء أسطول البحرية الثاني، المصمم لاحتواء روسيا في شمال المحيط الأطلسي.
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