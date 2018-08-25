إحضار غنائم الجيش السوري من أسلحة الناتو إلى روسيا

في معرض الأسلحة المقام في ريف موسكو عُرضت آليات عسكرية غربية الصنع تم الاستيلاء عليها من مسلحي التنظيمات الإرهابية في سوريا.

وتم إحضار العديد من نماذج الآليات العسكرية والأسلحة التي استولى عليها محررو مناطق سوريا من الإرهابيين، إلى معرض الأسلحة في ريف العاصمة الروسية كما أشار إلى ذلك الخبير العسكري يوري ليامين.

© AFP 2018 / DOD "الدفاع الروسية" تستولي على صواريخ جافلين الأمريكية

ومن بين الأسلحة والآليات العسكرية غربية الصنع المعروضة في معرض الغنائم ضمن معرض "ارميا 2018" (الجيش 2018) عربات مدرعة من نوع SKOT ОТ-64 التي حصلت المجموعات المسلحة عليها من داعميها الأجانب.

إضافة إلى ناقلات الجنود المدرعة ОТ-64 عُرضت في معرض الأسلحة المقام في بلدة كوبينكا بريف موسكو عربات مدرعة من نوع RG-31 التي استولى عليها مسلحو التنظيمات الإرهابية من قوات تابعة للأمم المتحدة في مرتفعات الجولان في عام 2014 وفق موقع "فيستنيك"، ومدرعات "Panthera F9" وآليات عسكرية أخرى.

وتم عرض قاذف الرمانات APILAS ووحدة إطلاق صواريخ مضادة للمدرعات TOW-2 وصواريخ MILAN ونماذج من المدافع ودبابات "سنتوريون".