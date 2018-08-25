الطيار الروسي بالسجون الأمريكية يلتقي أسرته لأول مرة منذ 7 سنوات

صرح نائب القنصل العام الروسي في نيويورك، يفغيني أوسبينسكي، أمس الجمعة، بأن الطيار الروسي قنسطنطين ياروشينكو، الذي يقضي عقوبة السجن لمدة 20 عاما بسجون مدينة دانبري بولاية كونيتيكيت، قد التقي اليوم بزوجته وابنته لأول مرة منذ سبعة أعوام.

دانبري- سبوتنيك. وقال نائب القنصل لوكالة سبوتنيك: "التقى قنسطنطين بزوجته فيكتوريا وابنته يكاتيرينا… إنه لقاء مؤثر بالنسبة للأسرة". وأشار أوسبينسكي إلى "أننا لم نره مضطربا هكذا من قبل".

وحكم على ياروشينكو، في عام 2011 بالسجن 20 عاماً بتهمة التخطيط لنقل شحنة كبيرة من المخدرات إلى الأراضي الأمريكية. وتم تسليم المواطن الروسي من ليبيريا، حيث اعتقل يوم 28 أيار/مايو من عام 2010. وفي نيسان/أبريل 2016، رفضت المحكمة طلب الدفاع بإعادة النظر في القضية، في حين رفض ياروشينكو نفسه تقديم استئناف على الحكم أمام المحكمة العليا الأمريكية.