روسيا تستعيد نظام مراقبة الفضاء

أفاد أحد معاهد أكاديمية العلوم الروسية بأن روسيا أعادت بناء منظومة التلسكوبات لمراقبة الفضاء حول الأرض.

وذكر تقرير كتبه معهد كيلديش وحصلت "سبوتنيك" عليه أن منظومة المراصد التي أنشأها الاتحاد السوفيتي لمراقبة الفضاء والتي تم توزيعها على أنحاء العالم أوقفت عملها بعدما أعلن الاتحاد السوفيتي حل نفسه.

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وتمكنت روسيا في الفترة الأخيرة من إعادة عشرة مراصد قديمة منها المراصد الموجودة في بوليفيا ومنغوليا وسويسرا، إلى العمل.

إضافة إلى هذه المراصد تم إنشاء ثماني نقاط مراقبة جديدة في شرق روسيا وفي مولدافيا والمكسيك.

وتقوم التلسكوبات التابعة لمعهد كيلديش بجمع المعلومات عن الأقمار الصناعية وعن انتشار القاذورات الفضائية.

يجدر بالذكر أن روسيا عملت في الوقت نفسه على سد "ثغرات" في شبكة الدفاعات الصاروخية عبر إنشاء محطات الرادار الجديدة وإقامتها في أنحائها.