"هدية" مفاجئة لأساطيل الناتو

وقد بدأت الشركة الروسية المصنعة لطائرات الهليكوبتر العمل في صنع نسخة جديدة لمروحية "مي-14بي إل".

© Photo / Wikipedia/Sonaz إحضار غنائم الجيش السوري من أسلحة الناتو إلى روسيا

وتجدر الإشارة إلى أن مروحية "مي-14بي إل" هي طائرة برمائية صممت لأغراض مختلفة عسكرية ومدنية. وتتلخص وظيفتها العسكرية الأساسية في مكافحة الغواصات المعادية.

وكانت روسيا تصنع مروحيات "مي-14" منذ عام 1973 وحتى عام 1986، وأنتجت 273 مروحية من هذا النوع.

وتوقف الأسطول الروسي عن استخدام نسختها البحرية "مي-14بي إل" في عام 1996. وأخيرا برزت الحاجة إلى استئناف صنع مروحيات"مي-14" كما أشار إلى ذلك مصدر في وزارة الدفاع الروسية.

وقال موقع إخباري عسكري روسي، في إشارة إلى احتدام المواجهة بين روسيا وحلف شمال الأطلسي (الناتو)، إن عودة مروحيات "مي-14" إلى الخدمة في القوات البحرية الروسية تكون، والحالة هذه، بمثابة هدية مفاجئة لغواصات الناتو.