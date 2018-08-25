روسيا ترسل 35 طنا من المساعدات الإنسانية إلى لاوس

موسكو — سبوتنيك. وجاء في بيان الوزارة: "تم إرسال 36 طنا من مختلف الشحنات يوم 25 أغسطس على متن رحلة خاصة لوزارة الطوارئ الروسية إلى لاوس، وهو بلد غير ساحلي في شبه الجزيرة الهند الصينية، من بينها محطتين متنقلتين لتوليد الكهرباء، وعدد من الزوارق والخيام، والبطانيات بالإضافة إلى الأرز والسكر".
يذكر أن فيضانات أصاب جنوب لاوس بسبب انهيار سد لمحطة توليد الكهرباء يجري بناؤها بمقاطعة اتابا نهاية الشهر المنصرم، وأسفر ذلك عن مصرع 30 شخصا، وتجاوز عدد المفقودين 130 شخصا بحسب معلومات وسائل الإعلام المحلية.
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