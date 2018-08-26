روسيا ترصد 13 انتهاكا لنظام وقف العمليات القتالية في سوريا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أنه في إطار عمل لجنة الهدنة في سوريا، سجلت 13 انتهاكا لنظام وقف إطلاق النار خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ولم ترصد تركيا أية انتهاكات.

© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy روسيا ترصد 15 خرقا لنظام وقف العمليات القتالية في سوريا

موسكو — سبوتنيك . وجاء في نشرة الوزارة الإعلامية، على موقعها الرسمي، "رصد الجانب الروسي في لجنة الهدنة الروسية التركية في سوريا، خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، 13 حالة إطلاق نار، 3 في اللاذقية، 9 في حلب، وحالة واحدة في حماة، بينما لم يسجل الجانب التركي أي انتهاك لوقف إطلاق النار".

وأشار البيان إلى أن مركز المصالحة الروسي، قام بإيصال قافلة للمساعدات الإنسانية خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، إلى محافظة القنيطرة، حيث تلقى السكان 600 طردا غذائيا، بلغ وزنها الإجمالي 2.5 طن.

وأضاف البيان، بأن 326 شخص تلقوا خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، مساعدات طبية. وخلال الـ 24 ساعة، لم يتم توقيع أية اتفاقيات حول انضمام مراكز سكنية جديدة إلى نظام وقف العمليات العسكرية.

ولم يتغير عدد الفصائل المسلحة التي أعلنت عن قبولها بتنفيذ شروط وقف الأعمال القتالية وهو 234 فصيلا".