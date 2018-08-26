سياسي روسي: ماكين علمنا فهم أنفسنا وأمريكا بشكل أفضل

قال، أوليغ موروزوف، عضو اللجنة الدولية لمجلس الاتحاد الروسي، إنه لطالما كان جون ماكين مؤيدا لأمريكا القوية، ووصف روسيا بكل صراحة بأنها عدو، وتحدث علانية عن عدم قبول روسيا.

وكتب السياسي على صفحته على موقع "الفيسبوك" أن ماكين كان جيدا في كراهيته لروسيا، مضيفا أنه "علمنا أن نفهم أنفسنا وأمريكا بشكل أفضل".

من جانبه، قال رئيس اللجنة الدولية في مجلس الاتحاد الروسي، قنسطنطين كوساشيف، على صفحته في "الفيسبوك" إن "ماكين كان سيناتور قويا جدا وكان يمكنه أن يفعل الكثير لبلاده والعالم".

ويشار إلى أن السيناتور، جون ماكين، توفي اليوم، عن عمر ناهز 81 عاما بسبب إصابته بمرض السرطان.

وعمل ماكين في مجلس الشيوخ الأمريكي منذ عام 1982. وقبل ذلك كان على مدى أكثر من 20 عاما ضابطا في سلاح الطيران التابع للقوات البحرية الأميركية وشارك في حرب فيتنام حيث وقع في الأسر. وفي عام 2008 كان مرشحا للرئاسة الأميركية إلا أنه خسر هذه الانتخابات أمام باراك أوباما.