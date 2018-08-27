بوتين: روسيا تحتل المرتبة الثالثة بصادرات الفحم في العالم وتتطلع لزيادة حصتها

موسكو — سبوتنيك. قال بوتين، في اجتماع اللجنة الاستراتيجية لتطوير مجمع الوقود والطاقة والأمن البيئي: "العام الماضي، صدرت الشركات المحلية أكثر من 190 مليون طن من الفحم، وفقا لهذا المؤشر، بلدنا يحتل وبثقة المرتبة الثالثة في العالم". ويوفر الوضع الحالي فرصة لتوسيع وجود روسيا في سوق الفحم العالمي، وتعزيز مواقفها وزيادة حصتنا".



© Sputnik . Aleksey Kudenko تحالف دولي جديد مناهض لاستخدام الفحم

وأضاف أنه "للاستفادة من هذه الفرص، من الضروري حل مجموعة كاملة من المهام" وهي "زيادة الربحية وسلامة مرافق تعدين الفحم، وتحديثها، كما هو الحال في مناطق تعدين الفحم التقليدية — كوزباس وخاكاسيا وياقوتيا، وفي مناطق جديدة — في شرق سيبيريا والشرق الأقصى. وبالطبع، من الضروري تحسين الخدمات اللوجستية، وتوسيع ممرات التصدير، وقبل كل شيء، قدرة السكك الحديدية، التي تمثل لشركات الفحم الناقل الرئيس".وفي وقت سابق رجح وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، نمو إنتاج الفحم الروسي في العام الجاري بنسبة 0.3 بالمئة، إلى 410 ملايين طن، ونمو الصادرات بنسبة 0.4-0.9 بالمئة، ليبلغ 187-188 مليون طن.وبلغ إنتاج الفحم في روسيا، العام الماضي 408.9 مليون طن، فيما بلغ حجم صادرات الفحم العام الماضي 186.3 مليون طن.