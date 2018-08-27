الخارجية الروسية: العقوبات الأمريكية الجديدة لن تجبر روسيا على الحياد عن نهجها المختار

قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الاثنين 27 آب/أغسطس، إن العقوبات الأمريكية الجديدة لن تجبر روسيا على الحياد عن نهجها المختار بالتمسك بمصالحها الوطنية.

وصرحت زاخاروفا: "من المحزن أن النخبة السياسية الأمريكية لا يمكن أن تتقبل الحقيقة البسيطة: العقوبات غير قادرة على إجبار روسيا على الحياد عن نهجها المختار بالدفاع الثابت عن مصالحها الوطنية. ومن الطبيعي أن مثل هذه الإجراءات من قبل واشنطن لن تساهم في الحوار والتعاون الثنائي المتحضر، المبني على الاحترام".

© AFP 2018 / الخارجية الأمريكية: العقوبات ضد روسيا تدخل حيز التنفيذ

وجاء في بيان نشر على الموقع الرسمي للوزارة: "عبر الربط المزعوم بين ما يسمى بـ " قضية سكريبال "، التي لم ينته التحقيق فيها في بريطانيا، يتم اتهامنا بالضلوع في حادث سالزبوري، والتشكيك في قيام روسيا بالتخلص من ترسانتها الكيميائية، وكما جرت العادة لم يتم تقديم أي أدلة على ذلك، ويتم مطالبة موسكو "بالاعتراف" والسماح بالوصول للمواقع الكيميائية".وتابعت: "عبر الخطوات المماثلة واشنطن تزيد من تعقيد إمكانيات الحوار بشأن القضايا الثنائية والمتعددة القائمة".

وتجدر الإشارة إلى أن العقوبات الأمريكية الجديدة ضد روسيا، دخلت حيز التنفيذ اليوم. وذلك تحت ذريعة الاتهامات الموجهة لروسيا باستخدام الأسلحة الكيميائية في سالزبوري البريطانية. وتنفي روسيا هذه الاتهامات وتدعو إلى إجراء تحقيق مشترك في الحادث.