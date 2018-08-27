روسيا تعلن تشكيل وحدة جديدة في الجيش لمواجهة الطائرات دون طيار

أعلن متحدث في المكتب الصحفي للمنطقة العسكرية الجنوبية، عن تشكيل مجموعات في الجيش الروسي، لمكافحة الطائرات بدون طيار، تستخدم الخبرة التي تم اكتسابها في سوريا.