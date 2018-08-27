إصابة 7 أهداف بنجاح بصواريخ مجنحة أطلقتها سفن أسطول المحيط الهادئ الروسي

ذكرت الخدمة الصحفية للمنطقة العسكرية الشرقية من أسطول المحيط الهادئ، اليوم الاثنين، أن السفن والمجمعات الشاطئية أصابت بنجاح، خلال التدريبات، 7 أهداف برية عبر صواريخ مجنحة، وقد تم إطلاق هذه الصواريخ من بحر أوخوتسك وكامتشاتكا.

© Sputnik . Sergey Guneev الإعلام الأمريكي يتحدث عن الأسطول "المخيف" من الغواصات الروسية

وجاء في بيان الخدمة أن "مجموعة هجومية تابعة لأسطول المحيط الهادئ تتألف من الطراد الصاروخي "فارياغ" وسفن صغيرة صاروخية "رازليف وموروز"، بالإضافة إلى الغواصة النووية "تومسك" قامت بإطلاق صواريخ مجنحة على أهداف برية".

وأشار البيان إلى أن إطلاق الصواريخ المجنحة تم من مياه بحر أوخوتسك ومن ساحل كامتشاتكا.

وأضاف البيان إلى أن "المسافة إلى الهدف كانت من 250 إلى 500 كم. وقد نجحت 7 صواريخ مجنحة من تدمير أهدافها بشكل كامل".