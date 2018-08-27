رئيسا الأركان الروسي والصيني يبحثان توسيع التعاون العسكري

عقد رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية جنرال الجيش فاليري غيراسيموف، ورئيس الأركان المشتركة في المجلس العسكري المركزي الصيني الفريق أول لي تسوتشينغ، محادثات في موسكو، ناقشا خلالها توسيع التعاون العسكري الثنائي.

موسكو — سبوتنيك. وقال غيراسيموف، في بداية اللقاء: "اقترح اليوم مناقشة آفاق بناء وتعميق علاقاتنا الثنائية بما في ذلك التدريبات العسكرية المشتركة وتبادل وجهات النظر حول الوضع في مناطق الأزمات في العالم".

© Sputnik . Jak مارغولوف يبحث مع السفير الأفغاني التحضير لمشاورات أفغانستان

وأوضح أنه بفضل الجهود التي يبذلها قادة روسيا والصين، فإن العلاقات بين الدول وصلت إلى مستوى جديد وغير مسبوق، وأصبحت عاملا مهماً في ضمان السلام والأمن الدوليين.

وأضاف غيراسيموف: "نحن نولي اهتماما خاصا لتنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها. ويعتبر العنصر الرئيسي في التعاون في المجال العسكري هو التفاعل بين هيئات الأركان العامة في البلدين".

ويقوم الفريق أول، بصفته رئيس هيئة الأركان المشتركة، بأول زيارة خارجية له إلى روسيا، مما يؤكد بحسب غيراسيموف، على الطبيعة الخاصة للعلاقات الروسية الصينية — وهي شراكة شاملة وتعاون استراتيجي.

يذكر أن روسيا والصين تربطهما أواصر من الصداقة والعلاقات الودية تمتد إلى قرون، بالإضافة إلى شراكة في كثير من مجالات التعاون، كما تلعب الدولتان دورا مهما في تسوية الكثير من الأزمات الدولية والحفاظ على السلام وتعزيز التعاون الدولي في مختلف المجالات.