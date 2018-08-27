بالصور... بوتين يقضي عطلته في الجبال

ووفقا لبيسكوف، فقد رافق الرئيس الروسي، وزير الدفاع، سيرغي شويغو، ومدير جهاز الأمن الفدرالي، ألكسندر بورتنيكوف، بالإضافة إلى مدير المحمية الطبيعية، غينادي كيسيلوف.
- الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال عطلته في جمهورية تيفا، روسيا 26 أغسطس/ آب 2018© Sputnik . Alexei Nikolskiy
- الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال عطلته في جمهورية تيفا، روسيا 26 أغسطس/ آب 2018© Sputnik . Alexei Nikolskiy
- الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال عطلته في جمهورية تيفا، روسيا 26 أغسطس/ آب 2018© Sputnik . Alexei Nikolskiy
- الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال عطلته في جمهورية تيفا، روسيا 26 أغسطس/ آب 2018© Sputnik . Alexei Nikolskiy
- الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال عطلته في جمهورية تيفا، روسيا 26 أغسطس/ آب 2018© Sputnik . Alexei Nikolskiy
- الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال عطلته في جمهورية تيفا، روسيا 26 أغسطس/ آب 2018© Sputnik . Alexei Nikolskiy
- الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال عطلته في جمهورية تيفا، روسيا 26 أغسطس/ آب 2018© Sputnik . Alexei Nikolskiy
- الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال عطلته في جمهورية تيفا، روسيا 26 أغسطس/ آب 2018© Sputnik . Alexei Nikolskiy
- الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال عطلته في جمهورية تيفا، روسيا 26 أغسطس/ آب 2018© Sputnik . Alexei Nikolskiy
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