بالصور... بوتين يقضي عطلته في الجبال

قال السكرتير الصحافي للرئيس الروسي، دميتري بيسكوف، إن فلاديمير بوتين قضى يومي 25 و26 أغسطس/آب في جمهورية تيفا.

ووفقا لبيسكوف، فقد رافق الرئيس الروسي، وزير الدفاع، سيرغي شويغو، ومدير جهاز الأمن الفدرالي، ألكسندر بورتنيكوف، بالإضافة إلى مدير المحمية الطبيعية، غينادي كيسيلوف.