ريابكوف: ماكين كان رمزا للمعاداة الشرسة لروسيا

موسكو — سبوتنيك. وقال ريابكوف على أثير قناة "روسيا 1": "ماكين حقا كان رمزا للمعاداة الشرسة لبلدنا، وكان يعمل ذلك باقتناع، من هذا المنطلق كان جديرا بالاحترام، ويحترم الأعداء، وبالطبع نحن نحترم جميع خصومنا، نحن نعتقد أن هؤلاء هم الأشخاص الذين يتمتعون بقوة كبيرة وفرص وافرة".
وكان أوليغ موروزوف، عضو اللجنة الدولية لمجلس الاتحاد الروسي، قال إنه لطالما كان جون ماكين مؤيدا لأمريكا القوية، ووصف روسيا بكل صراحة بأنها عدو، وتحدث علانية عن عدم قبول روسيا.
وكتب السياسي على صفحته على موقع "فيسبوك" أن ماكين كان جيدا في كراهيته لروسيا، مضيفا أنه "علمنا أن نفهم أنفسنا وأمريكا بشكل أفضل".
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