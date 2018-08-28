مشاورات ثلاثية عاجلة حول إدلب تعقد اليوم في مجلس الأمن الدولي

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، اليوم الثلاثاء، أن مشاورات عاجلة حول الأوضاع في إدلب السورية، طالبت بها بلاده ستعقد اليوم في مجلس الأمن الدولي.

موسكو- سبوتنيك. وقال ريابكوف للصحفيين: "طالبنا بمشاورات عاجلة في مجلس الأمن الدولي. إنها كما أفهم، ستعقد اليوم. سننظر خلال هذه الفعالية في عيون ممثلي "الثلاثية" الغربية وسنضع أمامهم هذا الوضع برمته".

وتابع ريابكوف: "إن تنظيم جبهة النصرة الإرهابي المحظور في روسيا يحضر لعملية استفزازية خطيرة في إدلب من خلال استخدام مواد كيميائية تحتوي مادة الكلور وستقوم منظمة الخوذ البيضاء بتنظيم هذا الأمر لاتهام دمشق به".

وختم قائلا: "هذا السيناريو هو لتوجيه ضربة عسكرية لسوريا من قبل الدول الغربية والولايات المتحدة، هذا سيناريو واضح".