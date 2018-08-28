بوتين يعلن قدرة روسيا على تحقيق اختراق

عبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن اعتقاده بأن روسيا قادرة على تحقيق اختراق في مجال التكنولوجيا والتقنية.

وأوضح بوتين في كلمة له في منتدى "تيخنوبروم 2018" في مدينة نوفوسيبيرسك الروسية اليوم الثلاثاء أن تحقيق الاختراق في مجال البحث العلمي والإنتاج التقني يدخل في قائمة "أولوياتنا".

© Sputnik . Alexei Druzhinin بوتين: روسيا تحتل المرتبة الثالثة بصادرات الفحم في العالم وتتطلع لزيادة حصتها

وقال بوتين:"أعتقد بأننا نستطيع تحقيق الاختراق المطلوب من خلال تضافر جهود الدولة ورجال الأعمال والعلماء".

وأشار بوتين إلى أن قدرة الشعوب والمجتمعات والدول على الاستمرار تتوقف على التقدم التقني.

كما يتعلق توطد مواقع الدول في الساحة الدولية بالتقدم التقني. وقال بوتين إن توطيد موقع الدولة في العالم رهن بالتقدم في مجال التكنولوجيا.

وأكد بوتين اعتقاده بأن روسيا ستوطد موقعها في طليعة مسيرة التطور التكنولوجي.