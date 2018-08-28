ريباكوف: تدابير حماية أوروبا من عقوبات واشنطن على إيران تدخل حيز التنفيذ

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، اليوم الثلاثاء، أن تدابير حماية الدول الأوروبية من تأثير العقوبات الأمريكية على إيران، ستدخل حيز التنفيذ يوم 7 أيلول/سبتمبر المقبل.

موسكو — سبوتنيك. وشدد ريباكوف على أن بلاده تعمل مع "الثلاثية" الأوروبية لضمان الحفاظ على إمكانية مواصلة الشركات الروسية عملها مع إيران في ظل العقوبات.

© REUTERS / Danish Siddiqui روحاني: إيران تتوقع أن يتحرك شركاء الاتفاق النووي سريعا للحفاظ عليه

وقال ريابكوف في كلمته خلال اللقاء الدولي العلمي التعليمي لبرنامج مدرسة بريكس: "إنها قضية الحكومات الأوروبية ورجال الأعمال أن يستخدموا أو لا يستخدموا ما يسمى بقوانين الحماية التي وافق عليها الاتحاد الأوروبي، والآن ستدخل حيز التنفيذ في 7 سبتمبر".

وأضاف: "روسيا تعمل مع الثلاثية الأوروبية وهيئة السياسة الخارجية الأوروبية لضمان أن تتمكن شركاتنا والشركات الأوروبية وشركات الدول الثالثة بعد فرض جميع العقوبات الأمريكية على إيران من مواصلة العملة مع الشركاء الإيرانيين عبر آلية خاصة للتمويل والحسابات بالعملات المحلية".

وأتم ريباكوف: "سنرى إن كان ذلك كافيا".