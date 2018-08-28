دعوات للتعاون بين ألاسكا والشرق الأقصى الروسي

أعلن عمدة مدينة أنكوريج أكبر مدن ولاية ألاسكا الأمريكية، إيتان بيركوفيتس، أن ألاسكا ومنطقة الشرق الأقصى الروسي تواجهان تحديات متناظرة، ولذلك ينبغي مواجهتها بالعمل المشترك.

ألاسكا- سبوتنيك. وقال بركوفيتس، في حديث لوكالة "سبوتنيك": "لدى ألاسكا والشرق الأقصى الروسي إمكانيات للعمل سوية لجعل حياة مجتمعنا أكثر أمانا وصحة".

وأضاف أن "الشرق الأقصى الروسي أقرب إلى ألاسكا منه إلى موسكو وأنكوريج أقرب إلى الشرق الأقصى الروسي منه إلى واشنطن. بما أننا جيران، فكلما عرفنا أكثر عن بعضنا البعض كلما أصبحنا أفضل".

وعقدت في أنكوريج، في أواخر تموز/يوليو الماضي، الجلسة الثالثة والعشرين للشراكة الروسية الأمريكية لشؤون المحيط الهادئ بمشاركة عدد من المسؤولين وممثلي دوائر العمل والمنظمات الاجتماعية، بينهم عمدة مدينة أنكوريج. وناقش المشاركون في هذا المنتدى إمكانية عقد اتفاقات حول التعاون في مضيق بيرينغ والتحكم بحركة الملاحة وتوسيع نطاق الرحلات الجوية التي تقوم بها شركة "ياكوتيا" إلى ألاسكا بالإضافة إلى التعاون في مجال النفط والغاز.