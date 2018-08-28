الكرملين: لا نستطيع تأكيد تحذير بولتون من ضرب سوريا في حال استخدم الكيميائي

أعلن الكرملين، اليوم الثلاثاء 28 أغسطس/ آب، أنه لا يستطيع تأكيد المعلومات عن أن واشنطن حذرت من ضربة عسكرية ممكنة على سوريا في حال استخدم السلاح الكيميائي.

موسكو- سبوتنيك وقال المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية، ديميتري بيسكوف إنه لا يستطيع تأكيد المعلومات عن أن مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون قد حذر رئيس مجلس الأمن الروسي بيكولاي باتروشيف من ضربة محتملة على سوريا في حال وقوع "هجوم كيميائي".

© Sputnik . Vladimir Fedorenko مراسل "سبوتنيك": بدء اجتماع سكرتير مجلس الأمن الروسي وبولتون في جنيف

وأوضح بيسكوف "فيما يتعلق بمحتوى حديث باتروشيف وبولتون، فقد تم تقديم كل المعلومات الضرورية لوسائل الإعلام".

وأجاب بيسكوف بالنفي ردا على سؤال حول ما إذا كان يمكنه تأكيد توجيه تحذير من بولتون لباتروشيف.

وكان باتروشيف التقى بولتون، الأسبوع الماضي، في مقر البعثة الدائمة للولايات المتحدة لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف السويسرية، وشارك في المحادثات من الجانب الروسي أيضا نائب وزير الخارجية سيرغي ريابكوف.