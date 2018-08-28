روسيا: "تلغرام" يوافق على تقديم المعلومات عن الإرهابيين للأجهزة الأمنية على أساس قرارات المحكمة

أعلن محامي الشركة المشغلة لتطبيق "تلغرام"، بافل تشيكوف، أن تلغرام مستعد لتقديم البيانات المتعلقة بالمشتبه بهم بأعمال إرهابية، لأجهزة الأمن على أساس قرار المحكمة.

© Sputnik . Kiril Kallinikov روسيا: المحكمة تقرر حجب تطبيق تلغرام إلى حين تقديمه مفاتيح التشفير

موسكو — سبوتنيك . وقال تشيكوف، اليوم الثلاثاء، لـ"مدونة دوروف": "نحن كممثلين لتلغرام، لم ننكر قط حق وحتى واجب السلطات لمكافحة الإرهاب، على العكس من ذلك، عرضنا بالضبط طريقة حضارية — طلب قضائي في مقابل الكشف. وحتى ليس المراسلات، ولكن فقط "أي بي" والهاتف. يجب العثور على نقطة التوازن بين الأمن القومي التوازن وحصانة الحياة الشخصية".

وقررت المحكمة حجب التطبيق إلى حين تقديم "مفاتيح التشفير" إلى السلطات.

وواجه تطبيق تلغرام صعوبات في العمل في روسيا، ففي نهاية حزيران/ يونيو 2017، كانت تلغرام على وشك الحظر في روسيا بعد رفضها تقديم لـ "روس كوم نادزور" معلومات لإدراجها في سجل منظمي نشر المعلومات. ومع ذلك، بعد مناقشة عامة، تلغرام أعطت المعلومات المطلوبة أي بيانات تسجيل الشركة ولم تتم مناقشة الوصول إلى مراسلات المستخدمين.