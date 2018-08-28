بيسكوف: النفقات على القدرة الدفاعية الروسية لها مبرراتها

أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن النفقات على القدرة الدفاعية لروسيا، مبررة وضرورية ولا غنى عنها.

موسكو — سبوتنيك. وقال بيسكوف للصحفيين، ردا على سؤال كيف يمكن تبرير تكلفة إجراء تدريبات واسعة النطاق "فوستوك-2018" في وقت يشعر الناس بالقلق إزاء حالة الاقتصاد: "نظام الضمان الاجتماعي، ونظام التقاعد- هذه سياسة الدولة الثابتة والمهمة للغاية، ولكن قدرة الدفاع للبلاد في الوضع الدولي الحالي، والتي غالبا ما يكون عدوانيا وغير ودي، مبررة وضرورية ولا غنى عنها".

© Sputnik . ALEXEI DRUZHININ بيسكوف: بوتين وميركل بحثا الملف السوري بشكل مفصل

وفي هذا السياق، صرح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين ، في وقت سابق اليوم الثلاثاء، بأنه سيحدد موقفه بالتفصيل يوم غد، من مسألة التغيرات في قانون" التقاعد" الذي أثار جدلا في الشارع الروسي، ومن المتوقع أن يعلن عنه في كلمة عبر التلفاز يوم غد.

ويذكر أنه سبق ووافق مجلس الدوما الروسي، يوم 19 تموز/يوليو الماضي، على مشروع قانون حول إدخال تعديلات في قانون التقاعد الحالي.

وتقتضي هذه التعديلات برفع سن التقاعد إلى 65 عاما بالنسبة للرجال وإلى 63 عاما بالنسبة للنساء، بشرط أن تتم هذه العملية بشكل تدريجي اعتبارا من عام 2019.

وفيما يتعلق بمناورات "الشرق-2018"، فانه من المخطط له أن تجرى في الفترة من 11 إلى 15 أيلول/سبتمبر، وستكون أكبر حدث في مجال إعداد القوات المسلحة.

وحصلت المناورات على صفة دولية، وستشارك في التدريبات قوات المناطق العسكرية الشرقية والمركزية وقوات الأسطول الشمالي، وجميع الوحدات العسكرية التابعة لقوات الإنزال الجوية، وطائرات بعيدة المدى وطائرات الشحن الجوية العسكرية.